Lite fra vicini nel Frusinate uno aggredisce l'altro e lo manda all'ospedale | è la seconda volta

Nel Frusinate, si registra una nuova escalation nei conflitti tra vicini. Dopo un episodio che aveva già portato un anziano di 80 anni in ospedale, un altro episodio di aggressione ha nuovamente richiesto l'intervento delle autorità sanitarie. La situazione evidenzia le tensioni persistenti e la necessità di interventi per garantire la sicurezza e la tranquillità nelle comunità locali.

Lite tra vicini, ubriaco aggredisce carabinieri - Ha iniziato a litigare con un vicino di casa, poi ha aggredito un carabiniere che cercava di bloccarlo, ed è finito in manette per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico ufficiale. ilrestodelcarlino.it

Vicini increduli e sconvolti: accoltella la moglie al collo durante una lite. Soccorsa e ricoverata d'urgenza >> https://buff.ly/nkvS3pp - facebook.com facebook

