Pitbull aggredisce un’anziana ad Acuto | trasportata in codice rosso allo Spaziani

Nella mattinata del 20 febbraio ad Acuto, un pitbull ha morso una donna di 81 anni, che è stata subito portata in ospedale in codice rosso. L’incidente è avvenuto in via Casenuove, dove il cane si è scagliato contro l’anziana durante una passeggiata. I Carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto per soccorrere la vittima e mettere in sicurezza l’animale. La donna è stata sottoposta a cure urgenti.

Nella mattinata del 20 febbraio 2026, verso le ore 09:30, i Carabinieri di Acuto sono intervenuti in via Casenuove, dove poco prima un cane di grossa taglia, razza pitbull, aveva aggredito una signora di 81 anni. La donna è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosso, fortunatamente non in pericolo di vita, presso il Pronto Soccorso dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone. Sul posto è intervenuto anche il personale del Servizio Veterinario ASL Frosinone. L'animale, sprovvisto di microchip, è stato affidato a una ditta autorizzata alla custodia. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative sulla detenzione e identificazione degli animali domestici, soprattutto di taglia grande e potenzialmente pericolosa