Incidente a San Leone | perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta

Un incidente stradale si è verificato lungo il viale Le Dune, a San Leone. Un uomo, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, si è schiantato contro un’auto parcheggiata lungo la strada.Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

