Paura a Vezzano incendio in un’azienda chimica a Sedrio

Un incendio ha colpito oggi lo stabilimento della Chemco a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. L’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio, coinvolgendo un’azienda che produce resine chimiche. Le fiamme hanno acceso grande preoccupazione tra i residenti, che hanno visto il fumo nero sollevarsi nel cielo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per domare il fuoco e tutelare la zona. La situazione rimane sotto controllo.

Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), 20 febbraio 2026 – Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi allo stabilimento della ditta Chemco, azienda specializzata nella produzione di resine situata a Vezzano sul Crostolo, in località Sedrio. L'allarme alla centrale operativa del 115 è stato lanciato verso le 17,30. Le fiamme, propagatesi rapidamente vista anche la natura infiammabile dei materiali trattati, hanno richiesto l'immediato intervento in forze dei vigili del fuoco, con squadre arrivate da Reggio e da Castelnovo Monti, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento e contenimento del rogo.