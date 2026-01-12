Incendio in azienda di plastiche Fiamme e tanta paura a Zola
Nella notte tra venerdì e sabato, si è sviluppato un incendio presso un'azienda di lavorazione di materie plastiche a Zola Predosa, in via Gagliani. Le fiamme hanno causato momenti di preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente per gestire la situazione. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per domare le fiamme e valutare i danni.
Fuoco e fiamme, in piena notte, nella zona industriale di Zola Predosa. Dopo le 4 delle notte tra ieri e sabato, in un’azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche e stampaggio, in via Gagliani, è scaturito un incendio. Un residente della zona, allarmato dalla situazione, ha così chiamato i vigili del fuoco che si sono precipitati sul posto, con diversi mezzi, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Dalle 5,30 della mattina, e per diverse ore, le squadre del comando dei vigili del fuoco di Bologna si sono impegnate per cercare di riportare alla normalità la situazione nell’area industriale e per far sì che le fiamme non si propagassero anche alle aziende vicine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
