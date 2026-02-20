Patrick Baumgartner e molti big non prendono il via alla quinta prova del bob a 4 Miglior tempo di Heinrich

Patrick Baumgartner e altri importanti atleti decidono di non partecipare alla quinta prova del bob a 4, lasciando spazio a una gara senza loro. Romain Heinrich si distingue con il miglior tempo, chiudendo la sessione con un risultato promettente. La corsa si è svolta sulla pista di Cortina, dove le condizioni climatiche hanno complicato le qualifiche. La decisione di alcuni di non scendere in pista ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre gli spettatori attendono con curiosità l’ultima prova. La competizione continua, con molti ancora in corsa per la vittoria.

Romain Heinrich ha messo a segno il miglior tempo al termine della quinta e penultima prova della gara di bob a 4, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, abbiamo assistito ad un allenamento del tutto parziale ed interlocutorio. La maggior parte dei favoriti, infatti, ha preferito non scendere in pista e risparmiare le energie in vista della gara vera e propria. Non hanno preso il via alla prova: il nostro Patrick Baumgartner, Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Adam Ammour, Frankie Del Duca, Cédric Follador, Timo Rohner, Taylor Austin, Markus Treichl e Dave Wesselink.