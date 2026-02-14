Monobob numerose big non prendono il via alla quinta prova Miglior tempo di Lisa Buckwitz

Lisa Buckwitz ha dominato la quinta prova di monobob femminile, che si è svolta a pochi giorni dalla fine delle competizioni a Milano Cortina 2026. Numerose grandi squadre hanno deciso di non partecipare, rendendo la gara ancora più incerta. Buckwitz ha segnato il miglior tempo, dimostrando di essere in forma per i prossimi appuntamenti.

Lisa Buckwitz ha chiuso al comando la quinta e penultima prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento del tutto interlocutorio dato che la maggior parte delle atlete hanno preferito risparmiare le energie. Tra queste Laura Nolte, Bree Walker, Kaillie Humphries, Katrin Beierl, Melanie Hasler, Melissa Lotholz, Cynthia Appiah, Margot Boch, Kim Kalicki, Adele Nicoll e Simona De Silvestro. Il miglior tempo, per quello che può contare, lo ha messo a segno la tedesca Lisa Buckwitz in 59.