Patrick Baumgartner fa sognare nel bob a 4 | miglior tempo nella prima prova!

Patrick Baumgartner ha conquistato il miglior tempo nella prima manche del bob a 4 maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti con una discesa rapida e precisa. Durante la prova, il rennista svizzero ha dimostrato grande controllo e velocità, portando la sua squadra in testa alla classifica. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati, che sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Un ottimo Patrick Baumgartner ha chiuso al comando la prova inaugurale della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, abbiamo assistito ad un primo allenamento che ha dato i primi spunti interessanti. L'altoatesino ha fatto vedere di essere pronto a puntare in alto in questa gara, ma alle sue spalle i rivali sono numerosi ed agguerriti. Davanti a tutti, come detto, troviamo il nostro Patrick Baumgartner che inizia nel migliore dei modi con il tempo di 54.94 con 16 centesimi di vantaggio sullo svizzero Michael Voigt, quindi terza posizione per il tedesco Johannes Lochner (fresco di medaglia d'oro nel bob a 2) a 20, a braccetto con lo svizzero Cédric Follador.