Passeggiata intitolata a Umberto Eco La figlia | Festa alla libertà di pensiero

A dieci anni dalla morte, avvenuta a Milano il 19 febbraio 2016, Milano dedica a Umberto Eco, scrittore, filosofo e semiologo di fama mondiale la passeggiata di piazza Castello, un percorso a lui caro, dove era facile incontrarlo, sotto le finestre della sua casa-biblioteca milanese, ora sede della Fondazione che porta il suo nome. Alla cerimonia di intitolazione avvenuta ieri hanno partecipato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, il presidente del Municipio 1, Mattia Abdu, e la presidente della Fondazione Umberto Eco, Carlotta Eco, figlia dello scrittore e accademico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

