La passeggiata del Castello sarà intitolata a Umberto Eco

La passeggiata intorno al Castello Sforzesco sarà dedicata a Umberto Eco, scrittore e studioso, che viveva in piazza Castello 13. Questa iniziativa rende omaggio alla sua figura, ricordando la sua lunga presenza e il suo contributo culturale. Eco, scomparso nel 2016 all’età di 84 anni, ha lasciato un'impronta significativa nella letteratura e negli studi umanistici, arricchendo la storia di Milano.

Si trova proprio di fronte alla casa dello scrittore scomparso nel 2016. La cerimonia il 19 febbraio, nel decennale della morte La passeggiata intorno al Castello Sforzesco sarà intitolata allo scrittore e docente Umberto Eco, che viveva in piazza Castello 13, morto a 84 anni il 19 febbraio del 2016. A dieci anni dal decesso, come prescrive la legge, Milano è pronta a ricordarlo con un'intitolazione. Lo si apprende dalla delibera di giunta. Per la precisione, a Eco sarà intitolata la passeggiata alberata di piazza Castello, da via Minghetti a via Lanza, con interruzione agli incroci con via Beltrami. La sua casa, ma anche una sorta di biblioteca, come amava definirla lo stesso scrittore, era al civico 13. Circa 30 mila volumi di titoli contemporanei ma anche antichi.

