Il Comune ha deciso di bloccare il progetto di Libertà Entertainment nel Parterre, portando a forti proteste da parte dell’azienda. La causa principale è il timore che la riqualificazione possa danneggiare l’area verde e disturbare i residenti. Danti, assessore all’ambiente, ha spiegato che la sospensione serve a tutelare l’interesse pubblico e garantire un investimento più sostenibile. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra cittadini e operatori, che chiedono chiarimenti sul futuro del parco. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Firenze, 20 febbraio 2026 – È ormai scontro frontale tra il Comune e Libertà Entertainment srl sulla riqualificazione del Parterre. L’assessore al patrimonio Dario Danti difende la revoca della concessione parlando di un progetto «via via stravolto» rispetto a quello che aveva vinto il bando. Dopo l’aggiudicazione, spiega, la società avrebbe presentato richieste aggiuntive su spazi espressamente esclusi, come le cantine interrate e il parcheggio con accesso da via Madonna della Tosse, ipotizzandone un utilizzo prevalente o esclusivo. Nodo centrale la “cupola”: in gara era prevista come copertura temporanea, mentre alla commissione edilizia sarebbe stata proposta come struttura permanente, con opere accessorie stabili e un nuovo accesso indipendente alle cantine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parterre, revoca e polemiche. Danti: “Ecco i motivi dello stop. Scelta nell’interesse pubblico”

Andrea Pucci, Conad spiega i motivi dello stop alla collaborazioneAndrea Pucci ha deciso di rifiutare l’invito a partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo, scatenando nuove polemiche.

Carnevali: “Nuova Gamec? Agito nell’interesse del pubblico. Nessun divieto per le case vacanza: regoliamo”Bergamo si prepara alle festività natalizie con un occhio ai bilanci annuali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.