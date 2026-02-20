Parterre revoca e polemiche Danti | Ecco i motivi dello stop Scelta nell’interesse pubblico
Il Comune ha deciso di bloccare il progetto di Libertà Entertainment nel Parterre, portando a forti proteste da parte dell’azienda. La causa principale è il timore che la riqualificazione possa danneggiare l’area verde e disturbare i residenti. Danti, assessore all’ambiente, ha spiegato che la sospensione serve a tutelare l’interesse pubblico e garantire un investimento più sostenibile. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra cittadini e operatori, che chiedono chiarimenti sul futuro del parco. La questione rimane al centro del dibattito locale.
Firenze, 20 febbraio 2026 – È ormai scontro frontale tra il Comune e Libertà Entertainment srl sulla riqualificazione del Parterre. L’assessore al patrimonio Dario Danti difende la revoca della concessione parlando di un progetto «via via stravolto» rispetto a quello che aveva vinto il bando. Dopo l’aggiudicazione, spiega, la società avrebbe presentato richieste aggiuntive su spazi espressamente esclusi, come le cantine interrate e il parcheggio con accesso da via Madonna della Tosse, ipotizzandone un utilizzo prevalente o esclusivo. Nodo centrale la “cupola”: in gara era prevista come copertura temporanea, mentre alla commissione edilizia sarebbe stata proposta come struttura permanente, con opere accessorie stabili e un nuovo accesso indipendente alle cantine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
