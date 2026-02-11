Andrea Pucci Conad spiega i motivi dello stop alla collaborazione

Andrea Pucci ha deciso di rifiutare l’invito a partecipare come co-conduttore al Festival di Sanremo, scatenando nuove polemiche. La sua scelta ha sorpreso molti e ha acceso discussioni tra fan e addetti ai lavori. Mentre si cercano spiegazioni, l’attore e comico si limita a confermare la sua decisione senza entrare nel dettaglio. La notizia ha subito fatto il giro del web, alimentando voci e supposizioni sulla sua reale motivazione.

Continuano le polemiche attorno ad Andrea Pucci dopo la decisione di rinunciare all'invito di partecipare al Festival di Sanremo come co-conduttore. La scelta del comico, arrivata nelle scorse settimane, ha acceso il dibattito mediatico e continua a produrre effetti anche fuori dal contesto televisivo. Nelle ultime ore, infatti, sono emersi nuovi sviluppi che lo riguardano direttamente e che coinvolgono Conad. Al centro della vicenda c'è l'annullamento di un suo ingaggio per un evento aziendale interno, inizialmente previsto e poi revocato dall'azienda. La catena della grande distribuzione aveva ingaggiato Pucci per uno spettacolo comico durante un appuntamento dedicato ai propri dipendenti.

