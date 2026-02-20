Parma e Reggio fanno rete per i giovani

Parma e Reggio Emilia hanno avviato il progetto “Pregio: Parma (e) Reggio Emilia Giovani” dopo aver vinto un bando di Upi, l’Unione delle Province italiane. La causa è la volontà di creare un percorso di opportunità per i giovani dei due territori. La proposta prevede iniziative di formazione, lavoro e inclusione sociale rivolte ai ragazzi. Le due province collaborano per rafforzare i servizi dedicati alle nuove generazioni e favorire la loro crescita. La prima fase del progetto partirà entro il mese prossimo.

Sette partner al lavoro per un progetto da 152mila euro dei quali 110mila da contributo di Upi (Unione province italiane) L'obiettivo è quello di promuovere il benessere psico-fisico ed il protagonismo giovanile, coinvolgendo oltre 5mila ragazzi e ragazze. La Provincia di Parma, ad oggi, presenta una situazione socio-economica complessivamente positiva per i giovani (14-25 anni), ma emergono criticità rilevanti legate al benessere emotivo e psicologico, con aumento di ansia, insicurezza, disturbi emotivi e inattività: i Neet, giovani che non lavorano e non studiano, erano l'8,4% nel 2023. Le analisi territoriali hanno evidenziato una carenza di spazi e opportunità strutturate, soprattutto per adolescenti dai 14 anni in su e per quei giovani che prediligono forme di aggregazione informali.