Accendere idee | l’imprenditorialità vista dai giovani e dalle giovani dell’Università di Parma

A “Mi prendo il Mondo” tavola rotonda con chi ha partecipato negli anni ai percorsi dedicati all’imprenditorialità promossi dall’U.O. Valorizzazione della Ricerca e Promozione dell'Innovazione dell’Ateneo Dall’idea al progetto, dal confronto informale al networking strutturato, fino alla consapevolezza che l’imprenditorialità può essere esplorata in qualunque fase del percorso accademico. Sono alcuni dei temi emersi durante la tavola rotonda Accendere idee: l’impresa vista dai giovani dell’Università di Parma, che si è svolta nei giorni scorsi nell’ambito di Mi prendo il Mondo. L’incontro, inserito nell’Hub Lavoro dell’iniziativa, ha dato voce a studentesse, studenti, dottorande, dottorandi e giovani ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo, che negli anni hanno partecipato ai diversi percorsi dedicati all’imprenditorialità promossi dall’ U.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su accendere idee

Il rapporto “Giovani e periferie”, realizzato dall’impresa sociale 'Con i bambini' in collaborazione con la fondazione Openpolis, analizza la condizione dei giovani nelle aree periferiche di Bologna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su accendere idee

Follow Startup, idee per l’impresa verso San FranciscoEntra nel vivo l’iniziativa promossa con l’aiuto di Anci. Obiettivo, sostenere l’imprenditorialità giovanile. . msn.com

Inizia la giornata con “La riflessione quotidiana” Ogni mattina un pensiero, una citazione o un aforisma per ispirarti, accendere la mente e dare nuovo slancio alle idee. Appuntamento quotidiano ore 9:15 sul sito Naòs – Nel cuore dell’arte e del sapere - facebook.com facebook