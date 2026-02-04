Ucraina | via libera in commissione al Dl aiuti prossima settimana in aula

Le commissioni riunite di Difesa ed Esteri alla Camera hanno dato il via libera al decreto-legge che prevede aiuti militari all’Ucraina. La prossima settimana il provvedimento arriverà in aula per l’approvazione definitiva. Il testo include la cessione di mezzi e materiali militari, oltre a misure per il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini in Italia. Si tratta di un passaggio importante nel supporto italiano al paese in guerra.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - Via libera delle commissioni riunite Difesa ed Esteri della Camera al Dl per la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno dei cittadini ucraini presenti in Italia e per il rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza dei giornalisti freelance impegnati in contesti di crisi". Le commissioni hanno approvato il provvedimento conferendo il mandato alla relatrice, la deputata di Fratelli d'Italia Paola Chiesa. Il provvedimento è atteso in aula per la prossima settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al decreto elezioni e referendum.

Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto.

