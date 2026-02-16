Raccolta abiti usati rivoluzione a Roma | perché AMA ha detto stop ai cassonetti gialli
Roma ha deciso di eliminare i cassonetti gialli per gli abiti usati, perché AMA ha riscontrato problemi di furti e di abbandono di rifiuti ingombranti vicino ai contenitori. Di conseguenza, i cassonetti sono stati rimossi in diverse zone della città e sostituiti con punti di raccolta più controllati, come i nuovi contenitori posizionati presso le aree di smistamento ufficiali. Questa scelta mira a prevenire i comportamenti illeciti e a migliorare la gestione dei vestiti usati.
A Roma sta cambiando uno dei servizi più familiari della raccolta differenziata urbana: i tradizionali cassonetti gialli per gli abiti usati stanno progressivamente scomparendo dalle strade della Capitale, sostituiti da un nuovo modello di gestione che promette maggiore controllo e sicurezza. Si tratta di una decisione che segna un passaggio importante nella gestione dei rifiuti tessili, ma da quale esigenza nasce? Perché i vecchi cassonetti gialli stanno scomparendo? Raccolta abiti usati a Roma: perché spariscono i cassonetti gialli. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo stop ai cassonetti gialli per la raccolta abiti usati è legato soprattutto ai problemi che negli anni hanno compromesso il funzionamento del servizio.🔗 Leggi su Funweek.it
“Troppi abiti inutili gettati nei cassonetti gialli, il fast fashion ha mandato in tilt il sistema di raccolta e riciclo”: l’allarme della Caritas Amrbosiana
Il crescente fenomeno del fast fashion ha causato un aumento significativo di abiti inutilizzati, spesso destinati ai cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana.
La raccolta degli abiti usati non funziona più
Da settimane, le aziende che gestiscono i cassonetti per la raccolta degli abiti usati segnalano un calo drastico nei rifiuti raccolti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La rivoluzione dei cassonetti Humana sbarca a Monza e cambia la raccolta di abiti usatiVentiquattro postazioni per 80 contenitori verdi in tutti quartieri, vicino a scuole e centri civici. Gli indumenti vecchi saranno selezionati, igienizzati e destinati ai diversi canali umanitari di ... ilgiorno.it
Giarre, crisi della raccolta abiti usati: il punto ecologico è un magazzino all’apertoLa crisi nazionale della raccolta e del riciclo degli abiti usati sta interessando anche Giarre. Da mesi, anche qui, la raccolta degli abiti usati è bloccata e nel punto ecologico di vico Pantano a Tr ... gazzettinonline.it
Vi ricordo che sabato 14 inizia la raccolta abiti usati (uomo/donna) nel cortile della biblioteca in vista dello swap party del 22 febbraio. Partecipiamo numerosi! #GiornataNazionaleDelRisparmioEnergetico #swapping #stilidivitaecosostenibili #milluminodimeno facebook