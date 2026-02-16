Raccolta abiti usati rivoluzione a Roma | perché AMA ha detto stop ai cassonetti gialli

Roma ha deciso di eliminare i cassonetti gialli per gli abiti usati, perché AMA ha riscontrato problemi di furti e di abbandono di rifiuti ingombranti vicino ai contenitori. Di conseguenza, i cassonetti sono stati rimossi in diverse zone della città e sostituiti con punti di raccolta più controllati, come i nuovi contenitori posizionati presso le aree di smistamento ufficiali. Questa scelta mira a prevenire i comportamenti illeciti e a migliorare la gestione dei vestiti usati.

A Roma sta cambiando uno dei servizi più familiari della raccolta differenziata urbana: i tradizionali cassonetti gialli per gli abiti usati stanno progressivamente scomparendo dalle strade della Capitale, sostituiti da un nuovo modello di gestione che promette maggiore controllo e sicurezza. Si tratta di una decisione che segna un passaggio importante nella gestione dei rifiuti tessili, ma da quale esigenza nasce? Perché i vecchi cassonetti gialli stanno scomparendo? Raccolta abiti usati a Roma: perché spariscono i cassonetti gialli. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo stop ai cassonetti gialli per la raccolta abiti usati è legato soprattutto ai problemi che negli anni hanno compromesso il funzionamento del servizio.🔗 Leggi su Funweek.it

Il crescente fenomeno del fast fashion ha causato un aumento significativo di abiti inutilizzati, spesso destinati ai cassonetti gialli della Caritas Ambrosiana.

Da settimane, le aziende che gestiscono i cassonetti per la raccolta degli abiti usati segnalano un calo drastico nei rifiuti raccolti.

