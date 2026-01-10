Elena Sirigu è un’amica di famiglia e non ha fatto nulla con Alvaro Morata Mi ha chiamata in lacrime non si merita l’etichetta di ‘rovina famiglie' | parla Alice Campello

Alice Campello interviene per chiarire la situazione riguardante Elena Sirigu, amica di famiglia, e le voci infondate che la coinvolgono con Alvaro Morata. In un messaggio sobrio, sottolinea come siano state diffuse ricostruzioni errate e insiste sull’importanza di evitare attacchi ingiustificati a persone estranee ai fatti, ribadendo la correttezza e il rispetto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

“In questi mesi ho letto di tutto, spesso ricostruzioni assurde: sembra esserci a tutti i costi il bisogno di individuare una terza persona, ma questo non può e non deve avvenire attaccando persone completamente estranee ai fatti”. Alice Campello scrive un lungo sfogo sui social commentando le voci che stanno circolando in queste ore sulla presunta crisi tra lei e il marito Alvaro Morata. In particolare, si scaglia contro chi sostiene che tra lei e il coniuge si sarebbe insinuata una terza presenza, che secondo il gossip risponderebbe al nome di Elena Sirigu. La ricostruzione di Gabriele Parpiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

