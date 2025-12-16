© Ilgiorno.it - Troubetzkoy. Scultore della Belle Époque

(Galleria d’Arte Moderna, 27 febbraio–28 giugno) Un artista cosmopolita e affascinante, nato a Intra sul Lago Maggiore da famiglia aristocratica russa, cresciuto in Italia, consacrato a Parigi e celebrato negli Usa. Paul Troubetzkoy è stato uno dei protagonisti della scultura tra 800 e 900, capace di imprimere alla materia vibrazione nuova, quasi impressionista, che cattura la luce e il movimento in superfici di bronzo rapide e vitali. La mostra, col Musée d’Orsay, ricostruisce il percorso dell’artista fra ritratti, sculture animaliste e opere di visionaria modernità restituendo il fascino di uno scultore ricercato dalle élite, amico e ritrattista di Lev Tolstoj, G. Ilgiorno.it

Dal 27 febbraio al 28 giugno 2026, GAM | Galleria d'Arte Moderna di Milano presenta la mostra "Paul Troubetzkoy.

