Pari opportunità De Marchi Pd | Migliorando condizioni donne migliorano tutti

Il deputato del Pd, De Marchi, ha affermato che le condizioni delle donne influenzano l’intera società. La sua convinzione deriva da esperienze personali e dalla convinzione che il miglioramento delle opportunità femminili porti benefici a tutti. De Marchi ha citato esempi concreti, come l’aumento di posti di lavoro e di servizi di supporto. La sua proposta riguarda interventi concreti nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La discussione sulla parità si concentra ora su azioni pratiche e misurabili.