Pari opportunità De Marchi Pd | Migliorando condizioni donne migliorano tutti
Il deputato del Pd, De Marchi, ha affermato che le condizioni delle donne influenzano l’intera società. La sua convinzione deriva da esperienze personali e dalla convinzione che il miglioramento delle opportunità femminili porti benefici a tutti. De Marchi ha citato esempi concreti, come l’aumento di posti di lavoro e di servizi di supporto. La sua proposta riguarda interventi concreti nelle scuole e nei luoghi di lavoro. La discussione sulla parità si concentra ora su azioni pratiche e misurabili.
"L'esperienza mi ha insegnato che, se miglioriamo le condizioni professionali e familiari delle donne, miglioriamo la vita di tutti e di tutte. Mettere le donne nelle condizioni di esprimere i propri talenti significa far crescere l'intera società. Può accadere oggi, se sapremo trasformare le riflessioni in azioni concrete". Con queste parole Diana De Marchi, Consigliera delegata alle Politiche del Lavoro, Politiche Sociali, Pari opportunità della Città metropolitana di Milano, è intervenuta oggi nel capoluogo lombardo all'evento promosso dall'Ordine degli ingegneri della Provincia meneghina, 'Progetto donna'.
Argomenti discussi: Milano, ingegneri: 'Progetto donna' su pari opportunità nelle professioni tecniche; Milano lancia il 'Progetto donna' per promuovere le pari opportunità nelle professioni tecniche.
