Welfare e pari opportunità la proposta del Pd | Una legge per contrastare le dimissioni dei genitori
Le dimissioni volontarie di madri e padri nei primi anni di vita dei figli sono un fenomeno in aumento e rivelano un forte squilibrio tra organizzazione del lavoro, disponibilità dei servizi e carichi familiari. Una dinamica che riguarda soprattutto le donne e che evidenzia quanto sia ancora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Lo afferma, in una nota, Pasqualina Straface, assessore regionale all’Inclusione sociale, sussidiarietà e welfare e Pari opportunità, facendo riferimento al dodicenne che a causa di una malattia rara pesa 180 chili - facebook.com Vai su Facebook
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it