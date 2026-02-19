Parco eolico Parma B il Ministero dichiara improcedibile la ' via'

Il Ministero dell’Ambiente ha dichiarato improcedibile la richiesta di VIA per il parco eolico “Parma B”, presentata da Duferco Sviluppo S. La decisione si basa su criticità ambientali emerse durante la valutazione, come il rischio di danneggiare le rotte migratorie degli uccelli. Il progetto prevedeva l’installazione di oltre 20 turbine in una zona vicino alla valle del Taro, ma ora non potrà proseguire. La decisione blocca definitivamente i lavori previsti per quest’anno nella regione.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dichiarato improcedibile l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di parco eolico “Parma B”, proposto da Duferco Sviluppo S.p.A. e previsto anche nel territorio del Comune di Bedonia, oltre che in altri comuni dell’Appennino parmense e piacentino. Alla base del provvedimento, la rilevata frammentazione del progetto. Secondo il Ministero, i progetti “Parma A” e “Parma B” risultano contigui, funzionalmente connessi e insistenti sul medesimo contesto territoriale, senza che sia stata effettuata una valutazione complessiva e cumulativa degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali.🔗 Leggi su Parmatoday.it

