Stop al parco eolico ' Parma B' Serpagli | Una prima importante vittoria per i territori

Il Ministero dell’Ambiente ha ufficialmente respinto l’istanza di VIA per il parco eolico “Parma B” di Duferco Sviluppo S., causando una svolta significativa. La decisione deriva dalla valutazione di impatto ambientale, che ha evidenziato rischi elevati per la tutela del paesaggio e della biodiversità locale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i residenti e le associazioni ambientaliste, che da mesi si opponevano al progetto. Ora si blocca definitivamente la possibilità di installare le torri eoliche nell’area. La vicenda si conclude con questa decisione definitiva.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dichiarato improcedibile l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto di parco eolico “Parma B”, proposto da Duferco Sviluppo S.p.A. e previsto anche nel territorio del Comune di Bedonia, oltre che in altri comuni dell’Appennino parmense e piacentino. Alla base della decisione, la frammentazione del progetto: secondo il Ministero, “Parma A” e “Parma B” risultano contigui e funzionalmente connessi, ma privi di una valutazione complessiva e cumulativa degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali. Un’impostazione ritenuta non conforme, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, che vieta la suddivisione artificiale di interventi unitari per eludere una procedura completa di VIA.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Parco eolico “Parma B”, il Ministero dichiara improcedibile la 'via' Eolico a Londa, è scontro. Il Parco: stop all’impiantoLa Comunità del Parco delle Foreste Casentinesi ha deciso di stoppare il progetto di un impianto eolico a Londa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eolico a Londa, Italia Nostra e comitati chiedono lo stop al progetto vicino al Parco delle Foreste Casentinesi; Altre dodici pale sui crinali di Sestino: il nuovo progetto eolico fa già discutere; Eolico, spunta l’ennesimo piano. Nuove pale minacciano Sestino; Stop alla realizzazione di due parchi eolici in Umbria. No al parco eolico sul Crociglia, la petizione supera le 10mila firmeHa superato le diecimila firme la petizione online che si oppone al parco eolico sul monte Crociglia, al confine tra i territori comunali di Ferriere ... piacenzasera.it Maxi parco eolico, comunità locali unite per fermarlo. Oggi, a Martano l’incontro pubblico per difendere paesaggio, salute ed economia del territorioMARTANO – L’Associazione Volontaria Salento Sostenibile nata in difesa del territorio, lancia l’allarme: il Salento sta per essere trasformato in un cantiere ... corrieresalentino.it Stop al pallone al parco della Tesoriera. Ecco uno dei provvedimenti chiesti per tutelare l'area verde facebook