Paralimpiadi l’Ucraina boicotterà la cerimonia di apertura

L'Ucraina ha deciso di non partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, protestando contro la guerra nel suo paese. La scelta arriva dopo che le autorità ucraine hanno accusato la Russia di aver provocato danni alle infrastrutture sportive e di aver ostacolato il loro supporto ai atleti. La rappresentanza ucraina ha confermato che rimarrà esclusa dalla cerimonia, preferendo concentrarsi sulla preparazione delle gare. La decisione ha suscitato reazioni tra gli organizzatori e i partecipanti.

Le proteste dell'Ucraina, già filo rosso delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si allargano ora al fronte dei Giochi paralimpici e lo fanno con un gesto destinato a lasciare il segno prima ancora che la competizione cominci. Il Comitato paralimpico nazionale ucraino ha annunciato il "boicottaggio" della cerimonia inaugurale dei XIV Giochi paralimpici invernali, in programma il 6 marzo all'Arena di Verona. Un'assenza voluta, dichiaratamente politica, accompagnata da una richiesta che pesa quanto la scelta di non esserci. La bandiera ucraina non dovrà essere utilizzata durante la cerimonia. Un gesto simbolico ma dal significato chiarissimo, pensato per trasformare il silenzio in protesta e l'assenza in messaggio.