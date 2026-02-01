Apertura delle Paralimpiadi Galli tra i protagonisti a Verona

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026 a Verona si prepara a un momento speciale. Tra i protagonisti, c’è Marco Galli, atleta e ballerino di Signa, noto per aver vinto più volte nei campionati di wheelchair dance. Galli sarà presente all’evento, portando con sé la sua energia e la sua passione per la danza. Un esempio di determinazione che si fa vedere anche in questa grande occasione sportiva.

Marco Galli, atleta e ballerino di Signa, più volte campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle, parteciperà alla cerimonia di apertura paralimpica 2026. Ancora top secret il tema e le caratteristiche della sua esibizione, ma la soddisfazione è già tanta. Al momento, si sa solo che la sua presenza sarà venerdì 6 marzo, all’ Arena di Verona. "Sono felice ed emozionato per questa opportunità straordinaria – racconta – che arriva fra l’altro al compimento dei miei 40 anni. È la dimostrazione che non bisogna mai smettere di crederci, al di là delle barriere fisiche, degli ostacoli e anche del passare degli anni, che chiaramente per un atleta hanno il loro peso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

apertura delle paralimpiadi galli tra i protagonisti a verona

© Lanazione.it - Apertura delle Paralimpiadi. Galli tra i protagonisti a Verona

Approfondimenti su Paralimpiadi Verona

Pierfrancesco Favino tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: celebrerà i valori e l’identità italiana

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

Olimpiadi, Sabrina Impacciatore tra i protagonisti della Cerimonia di apertura

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 si svolgerà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Paralimpiadi Verona

Argomenti discussi: Apertura delle Paralimpiadi. Galli tra i protagonisti a Verona.

apertura delle paralimpiadi galliApertura delle Paralimpiadi. Galli tra i protagonisti a VeronaL’atleta e ballerino signese si esibirà sulla sua sedia a rotelle in una coreografia top secret. Gioia immensa. lanazione.it

apertura delle paralimpiadi galliAll'Arena di Verona la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici InvernaliLe Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si apriranno con uno spettacolo che celebra l'inclusione e il coraggio, portando all'Arena di Verona grandi nomi dell'arte e della musica. Le anticipazioni. arte.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.