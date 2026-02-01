apertura delle paralimpiadi galli tra i protagonisti a verona

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026 a Verona si prepara a un momento speciale. Tra i protagonisti, c’è Marco Galli, atleta e ballerino di Signa, noto per aver vinto più volte nei campionati di wheelchair dance. Galli sarà presente all’evento, portando con sé la sua energia e la sua passione per la danza. Un esempio di determinazione che si fa vedere anche in questa grande occasione sportiva.

Marco Galli, atleta e ballerino di Signa, più volte campione di wheelchair dance, ovvero di danza in sedia a rotelle, parteciperà alla cerimonia di apertura paralimpica 2026. Ancora top secret il tema e le caratteristiche della sua esibizione, ma la soddisfazione è già tanta. Al momento, si sa solo che la sua presenza sarà venerdì 6 marzo, all’ Arena di Verona. "Sono felice ed emozionato per questa opportunità straordinaria – racconta – che arriva fra l’altro al compimento dei miei 40 anni. È la dimostrazione che non bisogna mai smettere di crederci, al di là delle barriere fisiche, degli ostacoli e anche del passare degli anni, che chiaramente per un atleta hanno il loro peso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

