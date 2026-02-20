Paralimpiadi Invernali 2026 | date sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano Cortina

Le Paralimpiadi Invernali del 2026 si svolgeranno a Milano e Cortina, dopo che il governo ha ufficializzato le date e le sedi. La decisione arriva in seguito a un lungo processo di preparazione e all’assegnazione ufficiale da parte del Comitato Paralimpico Internazionale. Oltre alle competizioni di sci e snowboard, gli organizzatori si concentrano sulla creazione di strutture moderne per accogliere atleti e visitatori. Le città si preparano ad ospitare migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, che seguiranno le gare dal 6 al 15 marzo.

Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l'Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione. Quando si svolgono le Paralimpiadi Invernali 2026. I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell' Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata.