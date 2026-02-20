Paralimpiadi il governo | No a russi e bielorussi Ma sono già a Cortina e si allenano

Dal 15 febbraio si allenano sulle nevi attorno a Cortina, preparando il ritorno più discusso degli ultimi anni: quello alle Paralimpiadi Milano-Cortina con bandiera e inno nazionale. Per gli atleti russi e bielorussi è un debutto che sa di passato ritrovato, dopo quattro anni di esclusioni, neutralità forzata e tensioni geopolitiche. A svelare i nomi degli sportivi invitati è stato il ministro dello Sport di Mosca e presidente del Comitato olimpico nazionale, Mikhail Degtyarev. Tra loro spiccano i pluricampioni dello sci alpino Alexey Bugaev e Varvara Voronchikhin, oltre ai fondisti Ivan Golubkov e Anastasia Bagiyan, quest’ultima affiancata dalla guida Sergey Sinyakin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

