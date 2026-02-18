paralimpiadi milano cortina 2026 russi e bielorussi gareggeranno sotto le rispettive bandiere

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che i dieci atleti russi e bielorussi potranno competere alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con le proprie bandiere, a causa delle recenti restrizioni sui partecipanti provenienti dai due Paesi. Questi atleti si preparano a rappresentare le rispettive nazioni, portando in gara le loro storie e le loro esperienze, come fanno tutti gli altri concorrenti.

Gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sotto le rispettive bandiere: il Comitato Paralimpico Internazionale ha confermato che saranno presenti in Italia 10 atleti, che potranno partecipare alle stesse condizioni degli altri concorrenti, come qualsiasi altro Paese. Alla Russia sono stati assegnati in totale 6 posti: due nello sci alpino paralimpico (1 maschile, 1 femminile), due nello sci di fondo paralimpico (1 maschile, 1 femminile) e due nello snowboard paralimpico (entrambi maschili). Alla Bielorussia sono stati assegnati in totale 4 posti, tutti nello sci di fondo (1 maschile e 3 femminili). 🔗 Leggi su Oasport.it

Milano-Cortina, svolta alle Paralimpiadi: gli atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con inni e bandiere nazionali

