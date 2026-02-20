Dan Fogelman firma una nuova stagione di Paradise 2, portando la serie verso toni più intensi e realistici. La narrazione si concentra sui legami familiari, accentuando le emozioni e le sfide dei personaggi in un mondo post-apocalittico. Le scene si fanno più profonde e coinvolgenti, con dialoghi che evidenziano la crescita dei protagonisti. La serie si avvicina a modelli come This Is Us, ma con un tocco personale e più crudo. La nuova stagione si prepara a sorprendere gli spettatori.

Dan Fogelman trova maturità nel racconto post-apocalittico, scaldandolo coi rapporti familiari. Come solo lui sa fare. In streaming su Disney+. Una delle sorprese seriali del 2025 è stata Paradise la serie che ha riunito Dan Fogelman e Sterling K. Brown dopo This Is Us. Ci aveva convinto ma ci aveva messo un po' ad ingranare, concentrandosi soprattutto sul lato mystery della vicenda e puntando tutto sul colpo di scena iniziale che ne svelava la vera identità, proprio come la serie precedente. Giunti alla seconda stagione, in streaming su Disney+, possiamo parlarne più liberamente, e dirvi che l'autore ha decisamente alzato la temperatura, creando incredibilmente un altro racconto che punta alla lunga serialità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paradise 2, recensione: una stagione che alza il tiro, avvicinandosi sempre più a This Is Us

