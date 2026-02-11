Alex Cross 2 recensione | una stagione più introspettiva

Aldis Hodge torna a vestire i panni di Alex Cross in una stagione più introspectiva. Questa volta, il protagonista si trova ad affrontare un nuovo serial killer, mentre al suo fianco c’è una partner diversa. La serie si fa più profonda, con meno azione e più analisi dei personaggi. La narrazione si concentra sui conflitti interiori di Cross e sulla sua lotta personale, lasciando da parte le scene adrenaliniche a favore di un tono più riflessivo.

Aldis Hodge torna ad interpretare il personaggio nato nei romanzi di James Patterson, con una nuova partner e un nuovo serial killer. La posta in gioco è sempre alta. Su Prime Video. Tra gli eroi letterari di Prime Video, Alex Cross si è sempre distinto per essere quello con più cervello che muscoli. Attenzione, non perché il suo interprete Aldis Hodge non sia fisicamente prestante, ma perché l'arma del personaggio è sempre stata la capacità di leggere dentro la mente dei serial killer. Questo lo ha portato ad elaborare il lutto per la morte della moglie risolvendo il suo omicidio e provando a ritrovare l'armonia con la propria famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

È stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, la serie crime thriller con Aldis Hodge.

Alex Cross, la recensione: è una questione di psicologia per il nuovo detective serialeSiamo a Washington DC: un nuovo doppio scenario dato che entriamo nella capitale politica degli Stati Uniti e nella comunità black, che mancava di rappresentazione in questo tipo di storie. Questa ... movieplayer.it

Alex Cross 2Seconda stagione della serie thriller creata dall’executive producer, showrunner e sceneggiatore Ben Watkins, e basata sui personaggi dei best seller di James Patterson dedicati all'omonimo protagonis ... today.it

