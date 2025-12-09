Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo 2 recensione | una stagione più matura e più action

La serie è ancora legata a certe dinamiche ma, intanto, prova a crescere. Proprio come il protagonista, che questa volta deve trovare il Vello d'Oro. In streaming su Disney+. Tornare a Campo Mezzosangue è come tornare a Hogwarts. È con questo spirito che ci immergiamo nella seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, serie Disney+ tratta dai romanzi di Rick Riordan, pubblicati da Disney Hyperion ed editi in Italia da Mondadori. Il serial torna coi nuovi episodi in appuntamento settimanale. Percy è cresciuto e deve affrontare nuovi Mostri, reali e metaforici, mentre prova a cercare il suo posto nel grande disegno delle cose, che in questo caso si rivela sottoforma di Profezia: sarà colui che salverà o distruggerà tutto ciò che ha di più caro? Percy Jackson . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

