Papa Leone XIV | il calendario delle visite pastorali in Italia nel 2026

Papa Leone XIV ha annunciato il calendario delle visite pastorali in Italia per il 2026, con un viaggio previsto in Campania. La scelta di visitare città come Pompei, Napoli e Acerra mira a rafforzare il legame con le comunità locali e a portare il messaggio della Chiesa direttamente tra i fedeli. Le tappe includeranno incontri con i giovani e celebrazioni pubbliche, creando momenti di confronto e spiritualità. La visita in Campania rappresenta una delle prime tappe del suo programma annuale. La diocesi aspetta con ansia i dettagli del programma.

Papa Leone XIV apre le visite pastorali 2026 in Campania: Pompei, Napoli e Acerra tra le tappe principali.. La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il calendario ufficiale delle visite pastorali di Papa Leone XIV sul territorio italiano per il 2026. Un programma ricco di incontri con fedeli, religiosi e comunità locali, con particolare attenzione ai giovani e alle aree più bisognose. Maggio: tappe in Campania. L'apertura delle visite è prevista l'8 maggio a Pompei (Campania), dove il Pontefice celebrerà la Santa Messa e la supplica alla Madonna, seguita dal pranzo. Nel pomeriggio, Papa Leone XIV si sposterà a Napoli (Campania), dove incontrerà il clero e i religiosi nella Cattedrale e, successivamente, la cittadinanza in Piazza del Plebiscito.