da lampedusa ad acerra le visite pastorali di papa leone xiv in italia nel 2026

Nel 2026, Papa Leone XIV visiterà diverse zone d’Italia, partendo da Lampedusa e arrivando ad Acerra, per sostenere le comunità locali. Questi viaggi sono stati programmati per rafforzare i legami tra il Papa e i fedeli, affrontando temi di attualità e solidarietà. In particolare, a Lampedusa, si soffermerà sulle questioni dell’immigrazione, mentre ad Acerra incontrerà cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Le visite sono parte di un itinerario che coinvolgerà molte regioni italiane, con tappe che si susseguiranno nel corso dell’anno.

(Adnkronos) – Il Vaticano ha annunciato una serie di viaggi pastorali che il Papa farà durante l’anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, l’8 maggio Leone sarà a Pompei in mattinata dove terrà una messa con la supplica alla Madonna. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli in cattedrale per l’incontro con il clero e i religiosi. In piazza del Plebiscito incontrerà la cittadinanza. Il Pontefice tornerà in Campania il 23 maggio: alla mattina sarà ad Acerra per incontrare i fedeli delle Terre dei Fuochi. Il 20 giugno – nel pomeriggio – sarà a Pavia. Il Pontefice il 4 luglio – al mattino – sarà a Lampedusa; il 6 agosto – alla mattina – si recherà ad Assisi per incontrare i giovani riuniti nel Centenario del Transito di San Francesco; quindi presiederà la messa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

