Conference Cup alla Scandone CN Posillipo in diretta su Sportface TV

La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo ha esordito in Europa alla Conference Cup, giocando alla Scandone. La squadra partenopea ha affrontato una sfida difficile contro i rivali locali, attirando molti tifosi sugli spalti. La partita è stata trasmessa in diretta su Sportface TV, permettendo a molti appassionati di seguire l’evento da casa. I giocatori hanno mostrato determinazione fin dai primi minuti, cercando di conquistare un risultato positivo. La sfida prosegue con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in trasferta.

Conference Cup, la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo alla Scandone debutta in Europa in diretta su Sportface TV La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo torna protagonista in Europa. Dal 19 al 22 febbraio il team napoletano sarà impegnata nel secondo girone di qualificazione di Conference Cup, in programma alla Piscina Scandone di Napoli, in un appuntamento che segna anche un momento storico per la copertura mediatica dell'evento. Per la prima volta, infatti, Sportface TV trasmetterà in diretta streaming un evento internazionale di pallanuoto, seguendo tutte le partite del raggruppamento direttamente dalla Scandone.