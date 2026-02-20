Pallanuoto Conference Cup | il CN Posillipo supera il Sete Natation e avvicina la qualificazione

Il CN Posillipo ha battuto il Sete Natation nella seconda giornata della Conference Cup, portando a casa il secondo successo consecutivo. La squadra napoletana ha vinto 14-9 contro i francesi, grazie a una prestazione solida in attacco e difesa. Questa vittoria permette ai locali di rafforzare il primo posto nel girone D e di avvicinarsi alla qualificazione. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato nel centro sportivo di Posillipo.

© Oasport.it - Pallanuoto, Conference Cup: il CN Posillipo supera il Sete Natation e avvicina la qualificazione

Nella seconda giornata del girone D del Qualification Round II di Conference Cup la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo supera 14-9 i francesi del Sete Natation, inanella la seconda vittoria in altrettante uscite e consolida il primato solitario in classifica avvicinando la qualificazione. I partenopei sbloccano le ostilità con il bel numero di Danilo Radovic ai due metri, attaccano con maggiore efficacia rispetto alla partita con i georgiani e mettono le mani sulla partita grazie al 9-4 con cui si concludono i primi sedici minuti. Si mettono in evidenza Vincenzo Renzuto con una tripletta e un lavoro costante in fase difensiva, e Mattia Rocchino, giocatore totale che segna tre reti e conferma la sua crescita facendosi valere sui due lati della vasca.