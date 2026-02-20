Conference Cup CN Posillipo-Dinamo Tibilisi 13-8 | oggi nuovo impegno contro i francesi del Sete Natation

Il Posillipo ha battuto il Dinamo Tbilisi 13-8 nella Conference Cup, un risultato che ha sorpreso molti appassionati. La causa di questa vittoria deriva dalla buona difesa e da un attacco efficace durante tutta la partita. La squadra italiana ha mostrato una crescita evidente rispetto alle precedenti gare, grazie anche alla strategia del coach. Ora i napoletani si preparano per affrontare i francesi del Sete Natation, un match che potrebbe decidere il loro percorso nel torneo. La sfida si gioca domani pomeriggio alla piscina comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Inizia con una vittoria la seconda fase di Conference Cup della Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo che supera per 13-8 la Dinamo Tbilisi, nella gara valevole per la prima giornata del girone, in corso di svolgimento alla Piscina Scandone. Buona cornice di pubblico a Fuorigrotta per la prima giornata del raggruppamento che vedrà sfidarsi le cinque formazioni fino a domenica mattina. Segna la squadra georgiana in apertura con Bucan, il Posillipo reagisce realizzando due rigori, prima con Renzuto e successivamente con Cuccovillo. La difesa rossoverde tiene bene ed Aiello, in superiorità, segna il 3-1, punteggio al primo intervallo.