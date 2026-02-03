Milano fuga di monossido dalla caldaia | intossicati 12 bambini e 4 adulti in un asilo nido

Questa mattina a Milano, un incendio di monossido di carbonio ha colpito un asilo nido. Dodici bambini e quattro adulti sono stati intossicati e portati in ospedale. Le cause della fuga sono ancora da chiarire, ma l’intervento dei soccorritori è stato rapido. Ora si indaga sulla sicurezza dell’edificio e sulle eventuali responsabilità.

Un'emergenza sanitaria si è verificata nella mattinata di oggi a Milano, dove una fuga di monossido di carbonio all'interno di un asilo nido ha causato il coinvolgimento di sedici persone, tra cui dodici bambini. L'episodio ha portato all'intervento immediato dei soccorsi e all'attivazione delle procedure di sicurezza, con l'evacuazione dei locali e l'avvio degli accertamenti tecnici. L'allarme nell'asilo nido di viale Certosa. La segnalazione è scattata intorno alle 9.00 in un asilo nido di viale Certosa 34, nella zona nord-ovest della città. All'interno della struttura si sarebbe sprigionata una dispersione di monossido di carbonio, che ha interessato complessivamente dodici bambini e quattro adulti, tra cui due insegnanti e due genitori presenti al momento dell'accaduto.

