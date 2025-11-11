Cucina romana tra tradizione e contemporaneità in un palazzo del XVI secolo

Nel cuore di Roma, nel Rione Campitelli, sorge il ristorante Tribuna Campitelli, nato dall'unione di tre amici e situato in un edificio del XVI secolo. Questa nuova realtà gastronomica unisce la tradizione della cucina romana con un tocco di contemporaneità, proseguendo la storia culinaria di un'area ricca di storia e cultura.

Nel cuore di Roma, nel Rione Campitelli, alle spalle del Teatro Marcello tra il Campidoglio e il Palatino, dove sorgeva uno dei ristoranti storici della Capitale, il ristorante ‘Vecchia Roma’ aperto sin dagli anni Sessanta all’interno di un edificio del 1585, tre amici conosciutisi sui banchi di scuola hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo della ristorazione capitolina aprendo il ristorante Tribuna Campitelli. Francesco Brandini e Roberto Bonifazi, chef entrambi classe 1992, e Daniele Gizzi, maître e sommelier del 1989, si conoscono da sempre. La loro amicizia, nata tra i banchi di scuola e cementata nelle cucine e nelle sale dei ristoranti romani, è cresciuta alimentandosi di un sogno comune: restituire al centro di Roma qualità autentica, cura artigianale e umanità. Agi.it

