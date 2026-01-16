Via con Vichi agli ' Incontri d' autore' a Greve
Il 16 gennaio 2026, a Greve in Chianti, si terranno gli 'Incontri d'autore' con Vichi. Lo scrittore presenterà
Greve in Chianti, 16 gennaio 2026 - Nelle 'Notti nere' Marco Vichi, con un omaggio indiretto nel titolo alle notti bianche di Dostoevskij, riesce a declinare il mix di indagini e della crescita umana del suo commissario Bordelli dipanando ben tre matasse di ricerca, quando per lui si è aperta una stagione che avvia all'anzianità, si parla con i propri cari, se ne ascolta in qualche misura la voce, anche quando sembra lontanissima, ma al tempo stesso la vita ci mette davanti la sorpresa di un nuovo, vero, legame; di un figlio o di una figlia in arrivo? Il commissario, anzi vicequestore, Bordelli, andato in pensione a Firenze, nei primissimi degli anni '70, sta a questo incrocio esistenziale ma in qualche modo continua e indagare, grazie alla condiscendenza di colleghi e con la contrarietà di alcuni invidiosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
