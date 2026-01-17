Un paese senza negozi di alimentari sale la protesta a Salvitelle

A Salvitelle, un paese del Tanagro con poche centinaia di abitanti, manca di negozi di alimentari e beni di prima necessità. Questa carenza ha generato preoccupazione tra i residenti, in particolare tra gli anziani, che si trovano a dover affrontare difficoltà quotidiane senza un punto di riferimento per gli acquisti essenziali. La situazione ha portato alla crescita di un crescente senso di insicurezza e di richiesta di interventi.

Non ci sono negozi di alimentari e di beni di prima necessità a Salvitelle, sale il grido di aiuto da parte di numerosi cittadini, soprattutto anziani, del piccolo borgo del Tanagro con qualche centinaia di auto. Da oltre cinque mesi il piccolo centro non ha negozi alimentari, non c'è alcun punto vendita di beni essenziali. Un vuoto che pesa soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione che chiedono intervento. Luigia, pensionata con un assegno mensile di 300 euro, che racconta una quotidianità fatta di rinunce: "Per fare la spesa devo spendere quasi 30 euro solo di viaggio. È impossibile per me.

