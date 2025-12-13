Torre Pallavicina niente luci di Natale | Vogliamo accendere la coscienza di tutti

A Torre Pallavicina, invece di addobbare con luci natalizie, si sceglie la sobrietà come gesto di consapevolezza civile. Mentre molte comunità si sfidano a decorazioni sfavillanti, questa scelta mira a sensibilizzare sull'importanza di un Natale più responsabile e riflessivo.

Torre Pallavicina. In un periodo in cui molti Comuni fanno a gara a chi illumina di più le proprie vie e piazze in occasione delle festività natalizie, c’è chi, come Torre Pallavicina punta, invece, sulla sobrietà, come presa di posizione civile. È la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Marchetti, che quest’anno non accenderà le luminarie natalizie nei luoghi simbolici del paese. Una decisione motivata in un post pubblico firmato dallo stesso primo cittadino. “Come amministrazione – scrive Marchetti – desideriamo spiegarvi il motivo che ci ha convintamente spinti quest’anno a non accendere le luminarie nei luoghi simbolici del nostro paese. Bergamonews.it

