Padova-Bari sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici
Il match tra Padova e Bari, in programma sabato 21 febbraio alle 15:00, si preannuncia decisivo per la zona retrocessione. Il Padova, con 29 punti, punta a consolidare la posizione, mentre il Bari, con 21 punti, cerca punti preziosi per risalire la classifica. L’allenatore dei padroni di casa, Matteo Andreoletti, ha definito la partita uno scontro diretto, sottolineando l’importanza di ottenere una vittoria in questa fase della stagione. La sfida si svolgerà allo stadio Euganeo.
Anche se il Padova, con i suoi 29 punti nella classifica di Serie B, sta meglio del Bari, penultimo con 21, è stato lo stesso allenatore dei padroni di casa Matteo Andreoletti a definire questa sfida uno scontro diretto, anzi direttissimo per usare le sue stesse parole, nella lotta per la salvezza. La squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Bari-Südtirol (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici
Leggi anche: Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Prevendita Padova-Bari (sabato 21/2 h 15); #PadovaBari : info biglietti settore ospiti; Verso Padova-Bari, Longo: Non possiamo mollare di un centimetro. La salvezza dista 4 punti; Padova-Bari, biglietti settore ospiti in vendita sino a venerdì sera.
Padova-Bari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Padova-Bari di Sabato 21 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net
Bari, nonostante tutto i tifosi ci sono sempreIncredibile ma vero. I tifosi del Bari saranno presenti in numero piuttosto consistente anche a Padova sabato prossimo. Sembra di stare in un'altra dimensione ma tant'è. Il ... tuttobari.com
Telesveva. . +++BARI PER PROVARE A SVOLTARE: DOPPIA TRASFERTA IN ARRIVO, DOMANI BIANCOROSSI A PADOVA – SERIE C: CERIGNOLA-CASARANO APRE STASERA IL WEEK-END DELLE PUGLIESI, PAZIENZA PARLA PER LA PRIMA VOLTA - facebook.com facebook
Il 40% dei gol del #Bari vengono dalla panchina, il 28% quelli del #Padova. In #SerieB... #PadovaBari #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcioitaliano #calcioitalia #FootStats x.com