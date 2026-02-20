Padova-Bari sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici

Il match tra Padova e Bari, in programma sabato 21 febbraio alle 15:00, si preannuncia decisivo per la zona retrocessione. Il Padova, con 29 punti, punta a consolidare la posizione, mentre il Bari, con 21 punti, cerca punti preziosi per risalire la classifica. L’allenatore dei padroni di casa, Matteo Andreoletti, ha definito la partita uno scontro diretto, sottolineando l’importanza di ottenere una vittoria in questa fase della stagione. La sfida si svolgerà allo stadio Euganeo.

Anche se il Padova, con i suoi 29 punti nella classifica di Serie B, sta meglio del Bari, penultimo con 21, è stato lo stesso allenatore dei padroni di casa Matteo Andreoletti a definire questa sfida uno scontro diretto, anzi direttissimo per usare le sue stesse parole, nella lotta per la salvezza.

