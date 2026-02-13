Sampdoria-Padova sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

La Sampdoria ha pareggiato 3-3 contro il Palermo sabato, causando disappunto tra i tifosi perché la squadra guidata da Dejan Stankovic era in vantaggio 3-1 fino al gol di Tommaso Augello. La partita si è giocata alle 15:00 e ha mostrato come i blucerchiati siano in buona forma, con il quinto risultato utile di fila in questa stagione, un record che non avevano mai raggiunto prima.

Dopo un mercato invernale importante.

Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica.

Sampdoria-Padova, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSabato 14 febbraio alle ore 15 un match importante per allungare la serie positiva e consolidare definitivamente la classifica in chiave salvezza ... genovatoday.it

sampdoria padova sabato 14La Sampdoria cerca l’accelerata contro il PadovaSi chiude il trittico di tre gare in otto giorni: sabato 14 febbraio alle ore 15, la Sampdoria di nuovo di scena a Marassi contro il Padova. Occasione ghiotta per raggiungere i veneti in classifica e ... farodiroma.it