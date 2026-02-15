Bari-Südtirol domenica 15 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici
Il Bari ha deciso di puntare tutto sulla partita contro il Südtirol domenica 15 febbraio alle 15:00, sperando di mantenere vive le speranze di salvezza. Dopo il pareggio senza reti con lo Spezia, la squadra biancorossa si prepara a scendere in campo determinata, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati pronti. La sfida si svolge al San Nicola, un match cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre.
Vincere contro il Südtirol per continuare a sperare nella salvezza: questo l’obiettivo del Bari, reduce dal pari a reti bianche con lo Spezia che ha lasciato praticamente inalterata la situazione nella classifica di Serie B. La squadra di Longo non ha fatto male contro gli uomini di Donadoni, non ha segnato ma ha vinto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Bari-Südtirol (domenica 15 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Bari-Südtirol, Longo: Serve una scintilla. Ripartire da quanto di buono visto con lo SpeziaAlla vigilia della sfida casalinga contro il Südtirol, in programma domenica alle 15 al San Nicola, Moreno Longo ha presentato la gara in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro lo Spezia. I ... baritoday.it
Domenica il Südtirol impegnato in trasferta contro il BariI biancorossi, in serie positiva da sei turni, domenica alle ore 15.00 affronteranno il Bari sul terreno dello Stadio San Nicola nel capoluogo pugliese ... ladigetto.it
