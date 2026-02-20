Padova-Bari sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni convocati quote pronostici Fiducia nei padroni di casa

Il confronto tra Padova e Bari di sabato 21 febbraio alle 15:00 nasce dalla posizione in classifica di entrambe le squadre, con i padroni di casa in vantaggio. Il tecnico del Padova, Matteo Andreoletti, ha definito questa partita una sfida decisiva per il destino di entrambe, sottolineando l'importanza di questa occasione. La partita si presenta come un momento chiave, con le due formazioni pronte a dare il massimo per ottenere punti fondamentali.

Anche se il Padova, con i suoi 29 punti nella classifica di Serie B, sta meglio del Bari, penultimo con 21, è stato lo stesso allenatore dei padroni di casa Matteo Andreoletti a definire questa sfida uno scontro diretto, anzi direttissimo per usare le sue stesse parole, nella lotta per la salvezza. La squadra di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

Padova-Bari (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiIl match tra Padova e Bari, in programma sabato 21 febbraio alle 15:00, si preannuncia decisivo per la zona retrocessione.

Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Blucerchiati in fiduciaLa Sampdoria ha ottenuto un pareggio contro il Palermo, finendo 3-3, e questo risultato arriva anche grazie a un gol di Tommaso Augello.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.