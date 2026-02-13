Sampdoria-Padova sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Blucerchiati in fiducia

La Sampdoria ha ottenuto un pareggio contro il Palermo, finendo 3-3, e questo risultato arriva anche grazie a un gol di Tommaso Augello. La squadra genovese ha portato a casa il suo quinto risultato utile di fila, un record per questa stagione. La partita si è giocata domenica scorsa e ha mostrato come la Sampdoria stia trovando più continuità, anche se il pareggio ha lasciato un po’ di amaro in bocca, visto che i liguri erano in vantaggio 3-1 fino al gol finale dei siciliani.

Bloccando il Palermo sul 3-3, con un po’ di rammarico visto che fino al gol di Tommaso Augello i liguri conducevano 3-1, la Sampdoria ha dimostrato si essere sulla buona strada avendo tra le altre cose conseguito il quinto risultato utile consecutivo stagionale, ed è la prima volta che succede. Dopo un mercato invernale importante. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Blucerchiati in fiducia Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici La Sampdoria ha pareggiato 3-3 contro il Palermo sabato, causando disappunto tra i tifosi perché la squadra guidata da Dejan Stankovic era in vantaggio 3-1 fino al gol di Tommaso Augello. Modena-Sampdoria (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Padova; Sampdoria-Padova, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti; Biglietti Sampdoria-Padova, modalità d’acquisto e quota raggiunta; Sampdoria-Padova: Info Viabilità e Parcheggi Stadio Marassi. Sampdoria-Padova come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Sampdoria-Padova. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Arbitro e VAR del match. sport.virgilio.it Sampdoria-Padova, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e FotiSabato 14 febbraio alle ore 15 un match importante per allungare la serie positiva e consolidare definitivamente la classifica in chiave salvezza ... genovatoday.it Sampdoria-Padova, saranno quasi 1200 i tifosi biancoscudati a Marassi: la situazione facebook Sampdoria, Gregucci: “Padova Azzerare tutto e combattere, se vogliamo vincere” x.com