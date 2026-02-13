Sampdoria-Padova sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Blucerchiati in fiducia
La Sampdoria ha ottenuto un pareggio contro il Palermo, finendo 3-3, e questo risultato arriva anche grazie a un gol di Tommaso Augello. La squadra genovese ha portato a casa il suo quinto risultato utile di fila, un record per questa stagione. La partita si è giocata domenica scorsa e ha mostrato come la Sampdoria stia trovando più continuità, anche se il pareggio ha lasciato un po’ di amaro in bocca, visto che i liguri erano in vantaggio 3-1 fino al gol finale dei siciliani.
Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria-Padova, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti
