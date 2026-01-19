Chi intasca i fondi della Politica agricola comune | in Italia il 10% più ricco dei beneficiari mette le mani sul 70% dei sussidi

In Italia, il 10% dei beneficiari della Politica agricola comune riceve il 70% dei sussidi, evidenziando una distribuzione diseguale dei fondi. A livello europeo, l’1% più ricco si aggiudica fino al 40% delle risorse destinate all’agricoltura. Questa concentrazione solleva questioni sulla trasparenza e sull’equità nell’assegnazione degli aiuti pubblici destinati al settore agricolo.

I fondi della Politica agricola comune continuano ad andare a una piccola fetta di beneficiari: in Europa, l’1% più ricco intasca pure fino al 40 per cento dei fondi. In Italia, invece, 10 per cento dei beneficiari più benestanti ha ricevuto circa il 70% dei sussidi. È quanto emerge dal rapporto “Chi si intasca la Pac?” di Greenpeace Europa, che ha raccolto e analizzato i dati sui pagamenti Politica agricola comune del 2024. Il report, pubblicato oggi alla vigilia di una nuova mobilitazione che vedrà gli agricoltori europei in piazza, a Strasburgo, per chiedere una distribuzione migliore e più equa dei sussidi della Pac, evidenzia come alcuni tra i grandi proprietari terrieri e gli attori economici più ricchi d’Europa abbiano percepito quote molto elevate di contributi agricoli in Italia, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

