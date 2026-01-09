Fleurs Du Mal in concerto al Charity Café
I Fleurs Du Mal si esibiranno in concerto acustico sabato 10 gennaio al Charity Café. Durante l’evento proporranno brani tratti dal loro nuovo album
I Fleurs Du Mal, saranno in concerto con un set acustico sabato 10 gennaio al Charity Café dove proporranno brani tratti del nuovo Cd "Gumbo": alcuni standard di blues e swing accanto a diversi brani originali.Band romana storica, in attivita' sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, funk. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: RPM Trio in concerto al Charity Café
Leggi anche: Jump Aces in concerto al Charity Café
Charity Café - Concerti dal 2 all'11 gennaio 2026; +++ Eventi del Lazio fino all’11 gennaio 2026: la guida settimanale.
Fleurs du Mal + Jahmila in concerto al Csoa La Strada - Roma ore 20,30 Proiezione del Documentario su Milagro Sala prigioniera politica in Argentina / ore ... romatoday.it
I Fleurs du Mal festeggiano 40 anni: giovedì 8 febbraio il concerto evento all’Alcazar di Roma - I Fleurs du Mal festeggiano 40 anni di attività con un concerto speciale: si alterneranno brani tratti dagli album del passato e del presente. blitzquotidiano.it
Fleurs Du Mal in concerto al Caffè Letterario - I FLEURS DU MAL presentano il Nuovo CD "Bootleg" (2017) registrato dal vivo con la nuova ... romatoday.it
?I Turned the Disfigured Prince into a Heartthrob… Now He Wants to Offer Me Revenge or a Golden Cage
Savignano, primo dell'anno all'insegna del cantautorato con l'omaggio a Franco Battiato -- Savignano, primo dell'anno all'insegna del cantautorato con l'omaggio a Franco Battiato https://www.cesenatoday.it/eventi/fleurs-concerto-franco-battiato-savignano-1-g - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.