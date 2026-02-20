Oz a Busto Arsizio | pupazzi e sogni per i bambini domenica al Teatro

Domenica 22 febbraio, il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio ospita uno spettacolo dedicato ai bambini: “Il Mago di Oz”. La rappresentazione porta sul palco pupazzi e scenografie colorate, creando un mondo incantato dove i sogni diventano realtà. La serata si rivolge ai più piccoli, che assistono a un’avventura piena di personaggi fantastici e magie. L’evento mira a stimolare l’immaginazione dei bambini attraverso una storia intramontabile. I genitori sono invitati a portare i loro figli a vivere questa esperienza speciale.

Un Sogno che Prende Forma: “Il Mago di Oz” Incanta i Bambini di Busto Arsizio. Domenica 22 febbraio, il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio si prepara ad accogliere uno spettacolo speciale dedicato ai più piccoli: una rivisitazione del classico “Il Mago di Oz” che esplora il potere dell’immaginazione e la magia dei sogni. La produzione, nata dalla collaborazione tra il Teatro Bertold Brecht di Formia e il TFU di Perugia, promette di trasportare il pubblico in un mondo fantastico e suggestivo. Un Viaggio alla Scoperta dell’Immaginazione. Lo spettacolo non è una semplice riproposizione della celebre storia, ma un’indagine sul processo creativo e sulla capacità di trasformare i desideri in realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilità Leggi anche: Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel – Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Le iniziative FIAGOP e Un succo per la vita. Come si raggiunge un sogno? Il mago di Oz lo racconta ai bambini al Teatro Bosco di Busto ArsizioDomenica 22 febbraio alle ore 17 va in scena uno spettacolo che racconta ai bambini il Mago di Oz in chiave originale ... varesenews.it Dal 21 al 28 marzo, 24^ edizione del Busto Arsizio Film Festival: pre-apertura e chiusura in musica - facebook.com facebook