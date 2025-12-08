Ostia stretta dei carabinieri contro lo spaccio | arresti e denunce

Ostia, 8 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio su Ostia, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il servizio, è stato eseguito nel weekend con il supporto del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria, di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, del personale delle API della Compagnia Aeroporti. In prima battuta, i Carabinieri hanno operato all’interno di piazza Gasparri di Ostia, nota zona per le attività illecite connesse al mondo degli stupefacenti, dove è stato arrestato un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che, a seguito di perquisizione domiciliare all’interno di u n’abitazione utilizzata quale “ fortino ” per lo smercio della droga, è stato trovato in possesso di circa 4 g di cocaina, alcune dosi di hashish oltre che materiale per il confezionamento e la pesatura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it