Ostia | sequestrato il carico di droga per le feste Nove arresti e sedici denunce

Nella zona di Ostia, i Carabinieri hanno sequestrato un importante carico di droga destinato alle feste, arrestandone nove persone e denunciandone sedici. I controlli straordinari nel X Municipio mirano a prevenire il degrado urbano e contrastare attività illecite, rafforzando la sicurezza nel territorio.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito controlli straordinari nel territorio del X Municipio, e in particolare a Ostia nella zona dei lotti, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere e del degrado urbano, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini e condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'attività svolta dal personale dell'Arma, disimpegnata nelle ultime 48 ore, ha permesso di arrestare in flagranza di reato 6 soggetti (di cui 4 per detenzione ai fini di spaccio e 2 per evasione) e rintracciarne altri 3 colpiti da ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria. Iltempo.it

